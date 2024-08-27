Генменеджер «Авангарда» рассказал, мог ли клуб подписать статусного легионера этим летом
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли омский клуб приобрести в это межсезонье звездного легионера.
— Болельщики ждут, что «Авангард» обязательно должен подписать еще одного легионера. Был какой-то статусный иностранец, про которого можно было бы сказать «вау»?
— Вариант был. С этим игроком Сергей Звягин лично встречался в Северной Америке. В итоге он просто не захотел ехать в Россию.
— Это игрок уровня топ-3 нападения?
— Да. При этом этот хоккеист не на сходе. Просто ему гораздо комфортнее в Северной Америке. У него большая семья.
— Правда, что Линден Вей помог привезти в Омск Даррена Дитца?
— Отчасти благодаря ему узнали, что у Дитца проблемы в ЦСКА. Причем на тот момент нигде не было официальной информации о том, что с Дарреном расстаются или собираются менять.
— Вам не грустно, когда такие игроки, как Комтуа, сразу говорят, что не поедут на Урал или в Сибирь? Насколько тяжело привезти в Омск качественного легионера?
— Конечно, мы сталкиваемся с этими реалиями. В основном все натыкается на отсутствие английских школ для детей и другие бытовые моменты. При равных финансовых предложениях нам предпочитают другие клубы. Сейчас ведь и нет таких иностранцев, кроме Маклауда, которых ты можешь привезти и сказать, что они стопроцентно заиграют. Всегда есть риски.
В этом году было проще вести переговоры и комплектоваться. Мы еще зимой начали общаться с агентами на тему перспективного сотрудничества. Уже в мае мы практически закрыли процесс комплектования.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -