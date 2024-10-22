Генменеджер «Амура» Покотило считает, что предпосылок к уходу иностранцев из клуба нет

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило заявил, что предпосылок к уходу иностранных хоккеистов из хабаровского клуба нет.

«Во-первых, скажу, что все условия перед нашими не только иностранцами, но и другими игроками, финансовые и бытовые обязательства, которые берет на себя клуб, выполняются неукоснительно. Предпосылок к уходу даже близко нет, и надеемся, что такого не будет. Иностранцы взяли на себя обязательства. Во-вторых, ситуация с Криштофом и ИИХФ еще достаточно непонятная. Как мы понимаем, на данный момент регламент ИИХФ должен поменяться, пока все объяснялось на словах. Мы следим за развитием событий», — приводит ТАСС слова Покотило.

Ранее стало известно, что словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф самовольно покинул расположение команды. Хоккеист подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/25. При этом у него действует контракт с «Сочи» на тот же срок.