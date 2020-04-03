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Генменеджер «Ак Барса» Якубов: «Переговоры с Азеведо близки к завершению»

11:15
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Генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов заявил, что один из лучших игроков команды Джастин Азеведо близок к тому, чтобы остаться в «Ак Барсе».

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— У нас задача такая изначально — сохранить костяк. Тяжело начинать все заново, плюс потолок зарплат новый. И мы не просто так подпускали молодежь. Знали, что всех сохранить не сможем. Переговоры идут со всеми. И я бы не сказал, что они идут плохо. С Азеведо идут переговоры. Они близки к завершению.

Мы готовимся. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация в связи с коронавирусом. Но мы верим, что все будет хорошо. И надеемся на лучшее. Пока у нас разговоров нет о сокращении бюджета. У «Татнефти» голова сейчас занята другим.

Мы разговаривали с агентом Свечникова. Все зависит от него. Он хочет там закрепиться, но мы его ждем. Зарипов? С ним идут переговоры. Олег Ли точно покинет «Ак Барс». Может быть, поменяются некоторые иностранцы.

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