Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин высказался о будущем Даниса Зарипова в клубе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что пятикратный обладатель Кубка Гагарина и легенда КХЛ Данис Зарипов пока не определился, на какой должности в клубе он продолжит работу.

— Нашли ли вы работу для Даниса Зарипова?

— Мы еще не встречались. Встретимся в ближайшее время и обсудим. Нужно понимание, что как он видит свое будущее. Он долгое время провел в хоккее. Необходимо перестроиться. Не все так просто, что захотел на какую-то должность и пошел. Я думаю, что он должен все проанализировать. Хоккеисты привыкли к более свободному режиму, а не офисной работе.

— Вы сами понимаете, чем он может пригодиться «Ак Барсу»?

— У него богатый опыт. Он играл на всех уровнях. Я думаю, что он может многое привнести. После встречи будет понятно. Билялетдинов предлагал ему в течение сезона встать рядом. Данис на тот момент решил, что пока еще рано. Возможно, сейчас захочет стать тренером. Нельзя ничего исключать. Может, функционером. Может, еще что-то. Обухов течение одного года работал у нас бесплатно и вникал. Потом мы его пригласили, он подумал пару дней и возглавил 2009-й год рождения. Время показывает, что он действительно растет. Он показал хороший результат для первого года. Сейчас вот общаемся со Степой Захарчуком, чтобы привлечь его к рабочему процессу в школе. Чтобы он там стал помощником и потихоньку рос. Мы стараемся модернизировать школу именно теми ребятами, которые были в хоккее и приносили победы. Это касается и Даниса Зарипова. Но в первую очередь он должен определиться, где он себя видит. Это не простой вопрос.

— Вряд ли он станет тренером.

— Я не могу ему навязывать. Мы должны выслушать его позицию.

Зарипов объявил о завершении карьеры хоккеиста в феврале этого года. В марте ему исполнилось 42 года.

Полностью интервью Марата Валиуллина читайте на сайте «СЭ».