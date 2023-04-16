Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал о готовности команды к финальной серии плей-офф КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что игроки казанской команды успели отдохнуть и эмоционально подготовиться к финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«Было время у нас отдохнуть, порядка недели. Ребята привели себя в порядок и в эмоциональном плане, с семьями побыли и сейчас полностью готовы. Конечно, когда дольше отдыхаешь, это из игрового ритма выбивает, но, я думаю, здесь один-два дня ничего не решают», — приводит ТАСС слова Валиуллина.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.