Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал, что клуб вел переговоры с Веси, Ливо и Спронгом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что казанский клуб мог подписать нескольких сильных игроков, но переговоры с ними не увенчались успехом.

— Слышал, что вы продолжаете искать нападающего на североамериканском рынке. Это правда?

— Да, мы сейчас смотрим, и всплывают фамилии. Есть большое количество кандидатов. Видел, что были разговоры о том, что мы вели переговоры с Ремпалом, Спронгом и Ливо. Объясню по каждому. По Ремпалу была заинтересованность у многих клубов, в том числе и у нас, но он, в первую очередь, смотрел за океан и подписал контракт с «Вашингтоном». Спронг сам принял решение перейти в ЦСКА. Наши условия были не хуже. Мы понимали, что для Ливо под потолком у нас нет зарплаты, и до конца не работали по нему.

— Нет ли какого-то разочарования? Ждали более яркую фигуру в нападение.

— Мы каждый год ждем, но «Ак Барс» работает в рамках потолка, смотрим, идем по плану, но где-то не срабатывает. Все клубы не сидят просто так, но мы стараемся. До старта сезона время еще есть. Нам осталось усилиться точечно.

— Это должен быть универсальный нападающий?

— Мы смотрим и крайних, и центральных.

— Были ли игроки, которые отказались в последний момент?

— Можно выделить одну фамилию. Это Веси, который выбрал Швейцарию. Мы с ним общались, но он поехал туда на два года.