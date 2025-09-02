Генменеджер «Ак Барса»: «Контракт Ливо не вписывался в наш потолок — сделали выбор в пользу Денисенко»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал трансферную политику клуба в межсезонье.

— Межсезонье получилось интересным — во многих клубах брали игроков и расторгали, мы пошли своим путем. Что-то у нас не получилось, например, Спронг — он сам решил продолжить карьеру в другом клубе. Говорили с Ремпалом, но он выбрал «Вашингтон». С ним вопрос не закрываем, посмотрим, как у него будут обстоять дела осенью — контракт двусторонний. Контракт Ливо не вписывался в наш потолок — решили сделать выбор в пользу Денисенко.

— Почему затянулись переговоры по Денисенко?

— Сложно было договориться с «Локомотивом» — их пожелания с нашими расходились. Предлагали им и трехсторонние обмены. В итоге смогли договориться только на днях.

— Какова судьба Журавлева и Князева?

— Даниила Журавлева обменяли в «Торпедо». У Князева было повреждение, он будет работать с командой, — сказал Валиуллин.

Казанский клуб объявил о переходе 25-летнего Денисенко 2 сентября. 28 августа казанцы выменяли права на форварда у «Локомотива». Он подписал контракт до конца сезона-2025/26.