Генменеджер «Ак Барса»: «Контракт Ливо не вписывался в наш потолок — сделали выбор в пользу Денисенко»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал трансферную политику клуба в межсезонье.
— Межсезонье получилось интересным — во многих клубах брали игроков и расторгали, мы пошли своим путем. Что-то у нас не получилось, например, Спронг — он сам решил продолжить карьеру в другом клубе. Говорили с Ремпалом, но он выбрал «Вашингтон». С ним вопрос не закрываем, посмотрим, как у него будут обстоять дела осенью — контракт двусторонний. Контракт Ливо не вписывался в наш потолок — решили сделать выбор в пользу Денисенко.
— Почему затянулись переговоры по Денисенко?
— Сложно было договориться с «Локомотивом» — их пожелания с нашими расходились. Предлагали им и трехсторонние обмены. В итоге смогли договориться только на днях.
— Какова судьба Журавлева и Князева?
— Даниила Журавлева обменяли в «Торпедо». У Князева было повреждение, он будет работать с командой, — сказал Валиуллин.
Казанский клуб объявил о переходе 25-летнего Денисенко 2 сентября. 28 августа казанцы выменяли права на форварда у «Локомотива». Он подписал контракт до конца сезона-2025/26.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3