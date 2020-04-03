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Генменеджер «Ак Барса» рассказал, почему Ткачева обменяли в «Локомотив»

11:38
Владимир Ткачев. Фото ХК «Ак Барс»
Владимир Ткачев. Фото ХК «Ак Барс»
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, как клуб обменял нападающего Владимира Ткачева в «Локомотив».

— Ткачев получил травму. Достаточно серьезную. Сотрясение мозга в матче с «Магниткой». Лечился полтора месяца. Как только вышел на лед — начал капризничать. Мол, нет большинства, времени мало. С ним разговаривал я, с ним разговаривал главный тренер. Просили потерпеть. Но тут объявился агент. И тогда он сказал: давайте, меняйте меня (Игорь Еронко)

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