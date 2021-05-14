Генменеджер «Ак Барса»: «Очень хотели сохранить Галиева»

Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в интервью «СЭ» рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.

— Вы потеряли Станислава Галиева, Андрея Педана. Я внимательно изучаю рынок свободных агентов и понимаю, что заменить их тяжело.

— Мы очень хотели сохранить Станислава. Но и с ним не дошли даже до обсуждения условий. Галиев давно уехал из Москвы, очень хотел туда вернуться. Уже на ранней стадии переговоров форвард сразу дал понять, что для него основная задача — переехать в столицу. Станислав даже купил квартиру недалеко от динамовской арены, обустроил ее. Еще зимой его агент намекал, что Станислав уйдет, но мы продолжали верить в то, что сумеем договориться. И готовы были предложить очень хорошие условия. Но Галиев захотел играть в родном клубе.

— А почему не оставили Андрея Педана?

— Не договорились.

— По деньгам?

— Да.

— Почему он ушел бесплатно? Ведь Андрей еще ограниченно свободный агент?

— В клуб он пришел на очень высокую зарплату. И когда мы стали сокращать контракты, чтобы попасть в потолок, то согласились, что в обмен на снижение зарплаты он получит статус свободного агента весной 2021 года.

(Алексей Шевченко)

«Яруллин уходит не из-за денег и не за Квартальнова. Он хочет сменить обстановку». Генменеджер «Ак Барса» — о громком трансфере