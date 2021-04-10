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Генменеджер «Ак Барса» объяснил, почему Евгений Свечников не вернулся в казанский клуб в этом сезоне

18:10
Евгений Свечников. Фото USA Today Sports
Евгений Свечников. Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в интервью «СЭ» объяснил, почему Евгений Свечников не вернулся в казанский клуб в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что игрок был выставлен руководством «Детройта» на драфт отказов. В этом сезоне 24-летний россиянин провел в НХЛ 10 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков и заработал показатель полезности «-2». Это его лучший показатель по количеству набранных баллов в карьере в НХЛ.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;.Замешан ли «Ак Барс» в деле Емелина, приедет ли Свечников, останется ли Квартальнов. Интервью с генменеджером клуба

— Объясните ситуацию с Александром Ховановым.

— 30 апреля у него заканчивается контракт. У нас есть договоренность с «Миннесотой» о том, что он вернется туда. Дальше будет видно. Если он не подойдет им — у нас хорошие отношения с их руководством. Хованов — наш воспитанник, мы ему всегда дадим шанс.

— Куда делся защитник Валиев?

— В Америке.

— А что он там делает?

— Надо спросить у него. Мы его приглашали, но с его стороны были определенные запросы, которые нас не устраивали.

— Но он же не играет, пропадает для хоккея.

— Это проблемы его и его агента. В основном — агента.

— Евгений Свечников выставлен на драфт отказов. Ждать его в «Ак Барсе»?

— Мы с ним всегда на связи, вели серьезные переговоры. После травмы он должен был к нам приехать, но потом «Детройт» ему сделал предложение, и Евгений решил год доиграть в Америке. А брать его до Нового года и отпускать нам было неинтересно. Но сейчас мы его ждем. Да и вообще, всегда ждем своих воспитанников, особенно Свечникова. И не только старшего, но и младшего. Надеюсь, с ним лучше пойдет большинство.

— У Станислава Галиева также заканчивается контракт.

— У нас много у кого заканчивается контракт. Но во время плей-офф мы ни с кем не ведем переговоры, такова политика нашего клуба. Мы бы хотели оставить костяк нынешней команды, и надеюсь, что он все же останется

(Алексей Шевченко)

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