Генменеджер «Ак Барса»: «Есть интерес к Никите Гусеву, возможности подписать его нет»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию об интересе к форварду Никите Гусеву.

«Есть интерес к Никите Гусеву, возможности подписать его нет. Сейчас работаем в направлении поиска иностранцев, но пока конкретных фамилий пока нет. Что касается Даниила Тарасова, он игрок нашего клуба. Любой игрок не застрахован от обмена», — сказал Валиуллин.

30-летний Гусев выступал за СКА в минувшем сезоне. На его счету 31 матч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 35 (10+25) очков. Также у него 16 (7+9) очков в 16 матчах плей-офф. Сейчас игрок находится без клуба.