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Генменеджер «Авангарда»: «Перед Олимпиадой Семенову будет лучше вернуться в нашу семью»

В «Авангарде» прокомментировали возвращение Семенова из «Торонто»
11:29
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Кириллом Семеновым.

«Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта — и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи, — приводит слова Волкова официальный сайт омского клуба. — В какой-то момент обсудили все и поняли, что перед Олимпиадой Семенову будет лучше вернуться в нашу семью».

Генменеджер «Авангарда» отметил, что Семенов является любимцем омским болельщиков.

«Семенов не нуждается в дополнительном представлении. Кирилл является рекордсменом по количеству игр, проведенных подряд за «Авангард». Болельщики любят его за талант и трудолюбие. Он усилит нашу центральную линию. Соглашение рассчитано до конца сезона, после чего мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве», — сказал он.

Контракт с 27-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2021/22. Семенов выступал за «Авангард» с 2017 по 2021 год. В составе омичей нападающий стал обладатель Кубка Гагарина в 2021 году. Затем он подписал однолетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43888/

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Карен Саркисян все материалы автора
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