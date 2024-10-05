Генеральный менеджер «Югры»: «Для возвращения в КХЛ не хватает только финансов, все остальное есть»

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев рассказал, когда клуб из Ханты-Мансийска может вернуться в КХЛ.

«Я думаю, что это реально, но быстрого возвращения ждать не стоит. Все будет зависеть от правительства и нового губернатора. Скоро директор клуба будет встречаться с главой и вести переговоры на этот счет. Нам не хватает только финансов, все остальное есть», — цитирует Metaratings.ru Гусева.

«Югра» играла в КХЛ с 2010 по 2018 год.