Генеральный менеджер «Йокерита» допускал, что матчи команды могут перенести

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри заявил, что не исключал варианта, при котором матчи команды могут быть перенесены из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что пять матчей финской команды перенесены из-за риска заражения коронавирусом среди игроков. Хоккеисты «Йокерита» помещены на 14-дневный карантин из-за возможного заражения коронавирусом в матче против «Нефтехимика», после которого сообщалось, что в нижнекамском клубе вспышка заражения инфекцией.

— Я сожалею об этом, но я допускал мысль, что что-то подобное может произойти, — приводит mtvuutiset.fi слова Курри. — Нужно смириться с этим. Нет смысла беспокоиться, надо смотреть вперед. Карантин бросает нам вызов, но других вариантов нет.