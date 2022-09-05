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5 сентября, 18:53

Генменеджер «Витязя»: «Посчитали запросы Бродхерста и его агента завышенными»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о ситуации с легионерами в команде.

— Действительно ваш легионер Зак Митчелл получил серьезную травму и выбыл на долгий срок?

— Да, к сожалению. Это хоккей, непредвиденные обстоятельства случаются. Уже в первой товарищеской игре он повредил плечо, и мы официально расторгли с ним контракт. Честь и хвала хоккеисту и его агенту, что мы смогли договориться о решении, выгодном для всех. Сейчас в Канаде у него будет операция.

— Еще планируете подписание иностранцев?

— На данный момент у нас подписаны три легионера — защитник и два нападающих. Дальше будем смотреть.

— Правда, что вы интересовались Алексом Бродхерстом, который в итоге перешел в «Авангард», но не стали его подписывать?

— Им интересовались многие клубы, не только мы. С учетом дефицита на рынке его можно было рассмотреть. Но «Витязь» не смог удовлетворить запросы игрока и его агента. Мы посчитали эти условия завышенными. По моему мнению, Бродхерст — это игрок второго звена, а нам нужен был центральный нападающий в первое. Его нельзя было назвать безусловным первым номером, — приводит слова Варицкого «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/genmenedzher-vityazya-my-poschitali-zaprosy-brodhersta-i-ego-agenta-zavy-shenny-mi/
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