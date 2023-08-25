Генеральный менеджер «Трактора» Волков заявил, что клуб ведет переговоры о подписании новичка

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ответил на вопрос о новичках клуба.

«Мы бережем некий запас денег на легионерскую позицию. Поэтому даже небольшие запросы Артема Бородкина бьют по бюджету. Посмотрим, кто это будет защитник или нападающий. Есть один кандидат защитник. Не могу сказать, насколько мы близки в переговорах.

Мы ищем защитника в Северной Америке. Сейчас там достаточно большое количество квалифицированных игроков, которые не получили предложения. Это и люди с опытом игры в НХЛ, и молодые парни», — сказал Волков «СЭ».

Ранее Волков оценил выступление клуба в межсезонье.