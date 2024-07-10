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Сегодня, 09:19

Генменеджер «Трактора»: «Агенту Бурдасова было сказано, что расставание с игроком возможно»

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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию относительно дальнейшей карьеры нападающего Антона Бурдасова.

«Действительно, «Трактор» уже несколько месяцев ищет варианты продолжения карьеры для Антона Бурдасова. Решение было принято по согласованию с тренерским штабом, так как новая модель игры команды рассчитана на хоккеистов иной формации.

Агенту игрока Шуми Бабаеву было сказано еще весной, что клуб ищет варианты обмена и расставание с игроком вполне возможно. Шуми был уведомлен о нашем намерении и имел возможность распоряжаться этой информацией во благо будущего своего клиента», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Бурдасов сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 36 (19+17) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провел 14 игр, отметившись четырьмя голами и результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Бурдасов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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