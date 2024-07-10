Генменеджер «Трактора»: «Агенту Бурдасова было сказано, что расставание с игроком возможно»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию относительно дальнейшей карьеры нападающего Антона Бурдасова.

«Действительно, «Трактор» уже несколько месяцев ищет варианты продолжения карьеры для Антона Бурдасова. Решение было принято по согласованию с тренерским штабом, так как новая модель игры команды рассчитана на хоккеистов иной формации.

Агенту игрока Шуми Бабаеву было сказано еще весной, что клуб ищет варианты обмена и расставание с игроком вполне возможно. Шуми был уведомлен о нашем намерении и имел возможность распоряжаться этой информацией во благо будущего своего клиента», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Бурдасов сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 36 (19+17) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провел 14 игр, отметившись четырьмя голами и результативными передачами.