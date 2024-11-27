Генменеджер «Трактора» Волков: «Сейчас мы видим, что Гру делает очень хорошее шоу»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ответил, оправдались ли его ожидания от главного тренера команды Бенуа Гру.

«Бен — артистичный, приятный человек для общественности, для общения, для команды. Я проделал хорошую домашнюю работу и знал, что Гру — это тот человек, который даст то, чего нам не хватало. Мы действительно делаем шоу и дали Бену в руки плацдарм для деятельности, собранный коллектив, топовую организацию. Сейчас мы видим, что он делает очень хорошее шоу», — приводит «РБ Спорт» слова Волкова.

Гру занял должность главного тренера «Трактора» в мае этого года. По руководством 56-летнего канадского специалиста челябинская команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка за 30 матчей.