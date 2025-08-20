Забуга — о селекции «Торпедо»: «Ищем центров на североамериканском рынке»

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал «СЭ» первые результаты команды на предсезонке и рассказал о ее возможном усилении. Напомним, что нижегородцы уступили «Локомотиву» (1:2) и «Спартаку» (3:6).

— Команда провела два матча, результат пока не радует. Это тревожит?

— Мы не стараемся стать чемпионом предсезонки, команда работает, она достаточно нагружена и притирается. Мы понимаем, что большое количество спортсменов вливается в коллектив. Это обычная работа, которая должна быть пройдена, чтобы успешно войти в сезон.

— Болельщики видят эти поражения и считают, что что-то не так. Планируются приобретения, есть ли нехватка игроков?

— Их не хватает всегда. Хватает, только когда ты выиграл последний матч финала Кубка Гагарина. В тот момент все остаются довольны. До этого момента идет кропотливая работа. Поиск вариантов качественного усиления продолжается. Если оно необходимо, то оно будет.

— Это касается центральных нападающих?

— Да, больше всего нас интересует эта позиция, потому что крайних форвардов достаточно. Создана хорошая глубина вместе с ребятами, которые находятся на двустороннем контракте. Самая острая позиция для возможного усиления — центры. Их мы активно смотрим.

— Это и внутренний рынок, и внешний?

— Внутренний рынок на данный момент отсутствует, потому что люди, которые могут качественно нас усилить, уже имеют прописку в других клубах либо недоступны для возможных обменов. Североамериканский рынок находится в приоритете.

— Рассматриваете ли вариант приобретения защитника «Ак Барса» Даниила Журавлева?

— Неоднократно с Маратом Валиуллиным общались по Журавлеву. Это квалифицированный и интересный хоккеист, но на данный момент у нас шесть защитников на односторонних контрактах. Плюс достаточно большая линейка игроков на двусторонних. Активной работы по Журавлеву не ведется. Находимся в диалоге. Посмотрим на общие результаты предсезонного цикла и, если он еще будет доступен к обмену, возможно, будет принято какое-то решение.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ и вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.