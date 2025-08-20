Забуга — о селекции «Торпедо»: «Ищем центров на североамериканском рынке»
Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал «СЭ» первые результаты команды на предсезонке и рассказал о ее возможном усилении. Напомним, что нижегородцы уступили «Локомотиву» (1:2) и «Спартаку» (3:6).
— Команда провела два матча, результат пока не радует. Это тревожит?
— Мы не стараемся стать чемпионом предсезонки, команда работает, она достаточно нагружена и притирается. Мы понимаем, что большое количество спортсменов вливается в коллектив. Это обычная работа, которая должна быть пройдена, чтобы успешно войти в сезон.
— Болельщики видят эти поражения и считают, что что-то не так. Планируются приобретения, есть ли нехватка игроков?
— Их не хватает всегда. Хватает, только когда ты выиграл последний матч финала Кубка Гагарина. В тот момент все остаются довольны. До этого момента идет кропотливая работа. Поиск вариантов качественного усиления продолжается. Если оно необходимо, то оно будет.
— Это касается центральных нападающих?
— Да, больше всего нас интересует эта позиция, потому что крайних форвардов достаточно. Создана хорошая глубина вместе с ребятами, которые находятся на двустороннем контракте. Самая острая позиция для возможного усиления — центры. Их мы активно смотрим.
— Это и внутренний рынок, и внешний?
— Внутренний рынок на данный момент отсутствует, потому что люди, которые могут качественно нас усилить, уже имеют прописку в других клубах либо недоступны для возможных обменов. Североамериканский рынок находится в приоритете.
— Рассматриваете ли вариант приобретения защитника «Ак Барса» Даниила Журавлева?
— Неоднократно с Маратом Валиуллиным общались по Журавлеву. Это квалифицированный и интересный хоккеист, но на данный момент у нас шесть защитников на односторонних контрактах. Плюс достаточно большая линейка игроков на двусторонних. Активной работы по Журавлеву не ведется. Находимся в диалоге. Посмотрим на общие результаты предсезонного цикла и, если он еще будет доступен к обмену, возможно, будет принято какое-то решение.
В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ и вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3