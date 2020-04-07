Генеральный менеджер «Торонто» подтвердил интерес к Барабанову

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас подтвердил, что клуб заинтересован в нападающем СКА Александре Барабанове. На 25-летнего россиянина также претендует «Аризона».

— Алекс крепкий, пусть и не очень высокий игрок, — цитирует Дубаса The Province. — Он обладает хорошими игровыми навыками. Также нас очень нравится его умение играть под прессингом, умение выигрывать шайбу, защищать под плотной опекой.

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020 Барабанов провел 43 матча, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «минус 3». В четырех матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) очка.