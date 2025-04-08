В «Сибири» отказались комментировать судейство в матче с «Салаватом Юлаевым»

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал судейство в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (1:2).

— Горжусь командой, пацаны бились, — начал Меркулов. — Просто снимаю перед ними шляпу. Неприятно вылетать так.

— По судейству «Сибирь» имеет вопросы?

— Не буду комментировать судейство. Наверное, тот гол, который не засчитали, я видел на повторе. Как и полстраны видело. Думаю, что судейский департамент даст нам разъяснения и они будут исчерпывающим.

«Салават Юлаев» выиграл серию со счетом 4-3 и стал последней командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Гагарина. Во втором раунде плей-офф КХЛ также сыграют «Локомотив», «Ак Барс», «Спартак», «Трактор», «Авангард», московское и минское «Динамо».