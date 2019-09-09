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Генеральный менеджер «Монреаля» Бержевен заявил, что Романов пополнит команду через год

08:15
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Защитник ЦСКА Александр Романов через год присоединится к «Монреалю», заявил генеральный менеджер канадского Марк Бержевен.

— Романов будет у нас через год. Мы действительно хотим дать шанс нашей молодежи, — цитирует Бержевена TSN.

«Монреаль» выбрал 19-летнего россиянина на драфте НХЛ под 38-м номером. В текущем сезоне он провел три матча в КХЛ.

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