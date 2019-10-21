Генеральный менеджер «Лугано» объяснил, почему клуб отпустил Спунера в минское «Динамо»

Генеральный менеджер «Лугано» Гнат Доменичелли объяснил, почему клуб отпустил форварда Райана Спунера в минское «Динамо».

— Райан всегда вел себя серьезно и профессионально относился к делу, но, по мнению нашего тренерского штаба, команда нашла отличный тактический баланс и без него, — приводит слова генменеджера официальный сайт «Лугано». — На данный момент блокировать развитие его карьеры было бы неуместно, и мы отпустили его в минское «Динамо». Мы благодарим его и желаем удачи в новом клубе.

За «Лугано» Спунер провел всего 2 матча, в которых отметился результативной передачей.

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