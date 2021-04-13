Генеральный менеджер «Динамо» рассказал о переговорах с Шипачевым и Яшкиным по новым контрактам

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов на пресс-конференции 13 апреля рассказал, как будет формироваться состав команды на следующий сезон.

— Какая ситуация с составом? С кем будут продлены соглашения и какая ситуация с игроками первого звена?

— С Шипачевым мы ведем переговоры, они находятся в завершающей стадии. Мы надеемся, что он останется. Тренер хочет его видеть в составе. Надеюсь, наши интересы совпадут. С крайними нападающими ведем переговоры. У Дмитрия Яшкина есть хорошее предложения из США, мы готовы пойти ему навстречу. Насчет Кагарлицкого вопрос окончательно не решен. Совместно со штабом обсуждаем его кандидатуру. Процентов на 30% состав команды изменится. Мы видели больные точки, все это знают. Все в хоккее давно. Наша задача — эти проблемные точки закрыть, усилить состав и двигаться дальше, — цитирует генменеджера официальный сайт «Динамо».

— Насколько довольны игрой Гарипова и какова его судьба?

— Его в следующем сезоне в команде не будет. Такое решение принято совместно с тренерским штабом. Его агенту мы информацию довели. Эмиль хороший вратарь, но мы решили остановиться на наших вратарях, включая и Александра Еременко. Он у нас уже легенда, даже в каких-то моментах икона. Игрой Гарипова мы довольны, мог проявить себя лучше, но ту роль, на которую мы его брали, он ее выполнил.

— Делаете ставку на Еременко и Бочарова? Или ждем еще кого-то?

— Никогда не говори «никогда». Вратари могут появиться в «Динамо» как в межсезонье, так и по ходу.

— С кем не будете продлевать контракт — есть понимание?

— Пяярви-Свенссон, Гарипов. Ищем обмен для Ивана Верещагина. Много критики было в мой адрес относительно подписания данного игрока. Но я думаю, что он свое последнее слово не сказал. Мы обсуждали его кандидатуру с Владимиром Крикуновым и понимали, что нам нужен защитник-домосед. Парню 25 лет, он много ловит шайб на себя. После всех консультаций он нас устроил. Мы привели его в спортивную форму и отправили в ВХЛ для набора формы. К сожалению, он заболел инфекцией, которая длится очень долго. Иван и сегодня находится на больничном. Вопросы есть по Михаилу Григорьеву, Андрею Алексееву и еще ряду игроков. По Юусо Хиетанену вопрос не решен.