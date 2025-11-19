Сопин о Потуральски: «Большой мастер. Не скажу, что он безразличен на льду»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего Эндрю Потуральски в сезоне-2025/26.
— Да, возможно, нет доминирования уровня Корбэна Найта или, скажем, Уилла, О'Делла — ребят, с которыми я работал. Как оказалось, АХЛ — более медленная лига. Но Потуральски — большой мастер. Не скажу, что он безразличен или отсутствует на льду. Он борется, выигрывает много единоборств — как бы странно это ни звучало.
Да, львиную долю очков он набирает в большинстве, но мы это понимали: это было и в АХЛ. У нас Рашевский доминирует в равных составах, как это было и в московскома «Динамо». Для Потуральски это новый вызов. Он засиделся в АХЛ. Сейчас в нем проснулся соревновательный дух. В АХЛ у него четыре финала, два выигрышных, MVP сезона и плей-офф. Есть нюансы, связанные с адаптацией: логистика, стиль лиги. В первую очередь — скорость. Для меня это стало откровением. Лига становится быстрее с каждым сезоном. У него есть определенные проблемы с этим.
— У вас реально даже вопросов не возникает? Вы полностью довольны Потуральски?
— На данный момент — да. Основная оценка будет в плей-офф: насколько он будет эффективен, как поможет команде. Но сейчас он идет среди лучших бомбардиров лиги.
Потуральски перешел в «Авангард» в июле 2025 года. 31-летний американец набрал 27 (11+16) очков в 27 матчах за омичей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -