Генменеджер «Авангарда» оценил игру вратарей команды в сезоне-2022/23
Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин поделился мнением об игре вратарей команды в сезоне-2022/23.
— Считаю, что Вася Демченко провел прекрасный сезон. Он кардинально поменял свое отношение к тренировочному процессу, к работе. Считаю, что Демченко — один из самых стабильных вратарей в лиге. Все эти накаты, которые идут на него, абсолютно не имеют под собой почвы. У нас есть с ним договоренность. В ближайшее время дадим подтверждение о том, что мы продлили контракт с ним на два сезона.
Что касается Андрея Мишурова, то мы строим вертикаль в клубе. Он хорошо показал себя в тех матчах, в которых выходил. Если искать сейчас еще кого-то, то это будет несправедливо по отношению к Андрею. Если у него будет в новом сезоне шанс, то он за него ухватится. С другой стороны, это будет посыл для академии — вам дают шанс. Мы можем пойти за опытными вратарями. Но зачем? У нас есть свои ребята, — сказал Хабибулин.
Демченко сыграл за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей, процент отраженных бросков — 92,8, коэффицент надежности — 2,00. В плей-офф на счету вратаря 14 игр, процент отраженных бросков — 93,3, коэффицент надежности — 1,97.
Мишуров провел в составе «Авангарда» 12 матчей в регулярном чемпионате, процент отраженных бросков — 91,0, коэффицент надежности — 2,68.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -