Генменеджер «Авангарда»: «Грубец и Сведберг пообещали, что приедут и отработают контракт»

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался о ситуации с легионерами в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с легионерами в КХЛ.

— Мы хорошо расстались с Шимоном Грубецом и Виктором Сведбергом, который из-за казахстанского гражданства не считается легионером в КХЛ, но, по сути, конечно же, легионер. Они пообещали, что приедут в следующем году и отработают свой контракт. Но все будем решать по факту в зависимости от ситуации в мире.

— Грубец говорит, чтобы ему платили зарплату в долларах. Вы обсуждали этот вопрос?

— Я не читал, что он говорил. Понятно, что все легионеры хотят получать зарплату в валюте, а не в рублях. Но у нас есть законодательство, которые не позволяет нам этого делать. Сейчас лига пошла на уступки — оплата по курсу рубля на день выплаты зарплаты.

— Эта мера носит рекомендательный характер и не является обязательной?

— Да, мы действуем в рамках регламента и потолка зарплат.

Омский клуб дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина-2022, где уступил «Металлургу» (3-4 в серии).