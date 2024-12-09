Вадим Покотило: «Все лидеры «Амура» остаются»

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал «СЭ» о трансферных планах.

— Какова вероятность ухода нападающего Александра Гальченюка?

— Позиция «Амура» однозначна: все лидеры клуба остаются. До дедлайна, может быть, мы произведем какие-то обмены в плане усиления. Пока у нас сохраняются шансы на плей-офф, мы будем бороться.

После 35 матчей «Амур» с 18 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.