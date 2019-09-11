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Генеральный менеджер «Ак Барса» объяснил, почему клуб отказался от Бурдасова

13:30
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что клуб отказался от форварда Антона Бурдасова отчасти и из-за его финансовых амбиций.

— Нам предлагали этого игрока, мы обсуждали его с тренерским штабом, — приводит sport.business-gazeta слова Якубова. — Мы решили отказаться от Бурдасова. Во-первых, финансовое положение — парень с амбициями. Потом мы наводили справки — он не подходит нам по стилю команды.

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Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/244596

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