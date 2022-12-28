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Сегодня, 11:35

Гендиректор «Трактора» о Матче поколений: «Идея отпраздновать первый день юбилея таким образом себя оправдала»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Трактора» Иван рассказал о Матче поколений, приуроченному к юбилею клуба. 27 декабря «Трактору» исполнилось 75 лет.

«Мероприятие прошло здорово. Главное — это улыбки и позитивные эмоции наших болельщиков. Идея отпраздновать первый день юбилея таким образом себя оправдала. Огромная благодарность игрокам, которые захотели и смогли отпраздновать юбилей с нами. Отдельные слова благодарности болельщикам, что пришли и поучаствовали в этом мероприятии. В первую очередь, мы делали все это для них», — цитирует Савина «РБ Спорт».

«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.

ХК Амур
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4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
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1 Автомобилист 43 28 15 61
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3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
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9 Амур 42 17 25 40
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Авангард – Автомобилист
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Трактор – Сал. Юлаев
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Куньлунь – Локомотив
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28.12 19:10
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Ак Барс – Металлург
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28.12 19:30
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Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
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