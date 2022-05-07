Генеральный директор «Трактора» прокомментировал возвращение Бурдасова в команду

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение контракта с нападающим Антоном Бурдасовым.

«Не секрет, что Антон Бурдасов был одним из самых ценных хоккеистов на рынке в это межсезонье, и мы рады, что «Трактору» удалось выиграть эту борьбу. Его возвращение — знаковый момент для клуба, и мы связываем с Антоном большие надежды. Бурдасов будет одним из лидеров нашего коллектива и способен добавить команде ресурса для выполнения максимальных задач. В последние годы он был капитаном СКА, где за два сезона забросил более 50-ти шайб — это факты, говорящие о нем лучше всяких слов. При этом у Антона еще есть потенциал, который позволит ему играть еще сильнее, он точно поможет «Трактору» как в большинстве, так и в роли ведущей атакующей опции в топ-6 нападения», — цитирует Савина сайт «Трактора».

Хоккеист является воспитанником «Трактора», он играл за челябинцев с 2007 по 2013 год.

В сезоне-2021/2022 Бурдасов в составе СКА принял участие в 47-ми матчах и набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+9».