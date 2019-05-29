Генеральный директор "Трактора" прокомментировал видео с Кузнецовым

Генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф не заметил противозаконных действий на скандальном видео у бывшего нападающего челябинской команды, а ныне игрока "Вашингтона" и сборной России Евгения Кузнецова, сообщает "РИА Новости".

Ранее в сети было опубликовано видео с участием Кузнецова. 27-летний россиянин находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. Перед хоккеистом на столе был насыпан порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежала спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

Евгений Кузнецов после публикации видео заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

– Могу сказать, что он очень позитивный, добрый, отзывчивый человек, к нему всегда тянутся люди, у него много друзей и знакомых по всему миру. Его всегда хотят пригласить к себе в компанию, за стол, сделать фото, взять автограф и узнать его профессиональное мнение. У меня нет сомнений, что Евгений оказался случайно в этом номере. Обсуждать эту ситуацию не считаю нужным, в его действиях на видео нет ничего противозаконного, – приводит слова Видгофа "РИА Новости".

Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"