Гендиректор «Трактора» Савин: «Уход Гатиятулина из команды не рассматривается»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подвел итоги выездной серии команды. На Дальнем Востоке челябинский клуб проиграл всухую в трех матчах и одержал одну победу.
«Результат выездной серии неудовлетворительный, — цитирует Савина «РБ Спорт», — Усилия должны отражаться в результате, именно он определяет все! Из положительных моментов хотел бы отметить уверенную игру вратаря Сергея Мыльникова и сплоченность ребят в завершающей игре, в непростой ситуации. Работы впереди очень много. Антон Бурдасов идет на поправку и скоро вернется в состав».
Также гендиректор прокомментировал информацию, что главный тренер команды Анвар Гатиятулин может уйти из «Трактора» и возглавить «Ак Барс».
«Это информация не соответствует действительности. Уход Гатиятулина из «Трактора» не рассматривается», — заявил Савин.
«Трактор» в 32 матчах набрал 29 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 19 ноября дома против «Металлурга».
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Динамо М – Адмирал
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