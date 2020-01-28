Генеральный директор «Трактора»: «Говорить сейчас о будущем Юрзинова в клубе абсолютно некорректно»

Вице-президент и генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал о будущем главного тренера команды Владимира Юрзинова. Ранее в Telegram-канале бывшего пресс-атташе клуба Игоря Жукова появилась информация о том, что Юрзинов покинет команду по окончании сезона.

— Как сейчас можно об этом говорить, если у нас контракт с Юрзиновым до конца сезона и сезон идет — это абсолютно некорректно, — цитирует Видгофа ТАСС. — Мы будем биться до последнего матча, я считаю, что мы обязаны биться для наших болельщиков. Конечно, у нас не все получается в спортивном плане, но мы будем биться и обязаны играть каждый матч. У нас остался еще месяц, потом будем думать, что делать дальше.

Мы, конечно, и сейчас думаем, но говорить об этом некорректно. К сожалению, мы находимся там, где находимся. У нас была хорошая серия из шести матчей, где мы набирали очки, но сейчас у нас уже четыре поражения подряд, что нас огорчает. Но у нас впереди еще очень много интересных домашних матчей, поэтому я бы не стал сейчас делать преждевременных выводов, мы будем бороться.

«Трактор» потерпел четыре поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 54 матчах.