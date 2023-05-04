Гендиректор «Торпедо» Харламов: «Клуб играет в атакующий хоккей. Зрителям интересно, когда много голов»

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов считает, что нижегородцы играют в современный хоккей.

«Прежде всего здесь надо заметить, что «Торпедо» и при Дэвиде Немировски тоже играло в интересный хоккей. Вы понимаете, на сегодняшний день атакующий стиль — это вообще тот современный хоккей, в который играет весь мир. Зрителям интересно, когда много голов.

Конечно, мы все понимаем, что для руководителей и для тренеров это всегда нервно, потому что много шайб забрасывается и много пропускается, но это уже нюансы. А то, что атакующий стиль является самым современным в мировом хоккее — это факт. Поэтому концепция Игоря Ларионова и была направлена на атакующий хоккей», — цитирует Харламова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне нижегородская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА (0-4).