Фастовский: «Плей-офф дает возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то говорить «до свидания»
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил выступление команды в первом раунде плей-офф КХЛ.
«Не буду называть фамилии. Но отношение ко многим игрокам изменилось, — сказал Фастовский. — Главный показатель — это плей-офф, где все обостряется: ценность, его возможности, его подход. Именно плей-офф дает возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то говорить «до свидания».
Плей-офф выявил, что мы очень слабы в реализации моментов. Тут уже высшая математика. Вроде все неплохо, но в решающие матчи что-то где-то надламывается, в том числе и большинство".
«Сибирь» в серии первого раунда проиграла «Авангарду» со счетом 1-4 и вылетела из плей-офф КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
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