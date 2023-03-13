Фастовский: «Плей-офф дает возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то говорить «до свидания»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил выступление команды в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Не буду называть фамилии. Но отношение ко многим игрокам изменилось, — сказал Фастовский. — Главный показатель — это плей-офф, где все обостряется: ценность, его возможности, его подход. Именно плей-офф дает возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то говорить «до свидания».

Плей-офф выявил, что мы очень слабы в реализации моментов. Тут уже высшая математика. Вроде все неплохо, но в решающие матчи что-то где-то надламывается, в том числе и большинство".

«Сибирь» в серии первого раунда проиграла «Авангарду» со счетом 1-4 и вылетела из плей-офф КХЛ.