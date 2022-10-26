Гендиректор «Салавата»: «Есть легионеры, которые и сегодня готовы приехать, но они не лучше наших игроков»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о том, планируются ли в ближайшее время новые подписания.
— Самый частый вопрос вам, который уже стал мемом, — когда трансферы?
— Мы, конечно, понимаем, где нам надо усилиться, но сейчас ситуация такая. У меня такое чувство, будто на трансферы рассчитывает только «Салават Юлаев», а другие команды в этом не нуждаются. У нас традиционно высокая планка на легионеров. Поиск таких игроков сегодня большая проблема. Были игроки, которые хотели играть у нас, но из-за известных событий были вынуждены отложить свой приезд в Россию. Да, есть игроки, которые и сегодня готовы приехать, но они не лучше наших игроков.
Окно для трансферов у нас было, надо признать. Мы старались им воспользоваться максимально, но в то же время не хотели размениваться на игроков пограничного уровня. Считали, что ситуация улучшится и будут предложения после тренировочных лагерей НХЛ. Могли появиться игроки, которые делают результат, но ситуация затягивалась. Игроки продолжали ждать предложения из НХЛ, а когда не получали его, то принимали решение уже не в пользу КХЛ.
Скажу банальность, но это шансы для молодых. Они понимают это. Не исключено, что ситуация поменяется к дедлайну. Возможно, кого-то приобретем. Думаю, что если бы Хо-Сэнг сегодня играл, то вопрос с трансферами не был бы столь актуален. Считаем, что в нашем случае три легионера — это не стремление подыграть Федерации хоккея России, а оптимально возможное количество легионеров, в которых мы уверены.
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Торпедо – Динамо М
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