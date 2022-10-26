Ринат Баширов: «Довольны результатами «Салавата». Ребята поверили в себя, и это главное»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал старт сезона для уфимцев.
— Насколько довольны тем, как выглядит «Салават Юлаев» на старте сезона?
— В целом мы довольны результатом. Вначале были опасения, потому что ожидания были несколько другие. В каждом проигранном матче команде не хватало совсем немного. Конечно же, травма Хо-Сэнга внесла свои коррективы. На сегодняшний день можно говорить о том, что команда заиграла и знает свои возможности, равно как и отдельные недостатки. Тренерский штаб понимает, над чем надо работать. Главное — это то, что команда смогла перестроиться по ходу чемпионата.
Ждем выхода травмированных, это придаст команде дополнительный импульс. Считаем, что ребята поверили в себя, и это главное. Не все так гладко, не все так быстро, как, может быть, мы рассчитывали, но думаю, что все будет нормально. Мы вчера разговаривали с Виктором Николаевичем [Козловым]. Он трезво оценивает текущее положение.
— По пятибалльной шкале на сколько оцените старт?
— На четверку. Хорошую, такую, которую можно маме показать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|22
|20
|2
|41
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|8
|31
|4
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Северсталь
|23
|9
|14
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|22
|15
|7
|33
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|21
|9
|12
|22
|8
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|9
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|10
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|26.10
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|26.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|26.10
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|26.10
|19:30
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|26.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -
|26.10
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -