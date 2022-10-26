Ринат Баширов: «Довольны результатами «Салавата». Ребята поверили в себя, и это главное»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал старт сезона для уфимцев.

— Насколько довольны тем, как выглядит «Салават Юлаев» на старте сезона?

— В целом мы довольны результатом. Вначале были опасения, потому что ожидания были несколько другие. В каждом проигранном матче команде не хватало совсем немного. Конечно же, травма Хо-Сэнга внесла свои коррективы. На сегодняшний день можно говорить о том, что команда заиграла и знает свои возможности, равно как и отдельные недостатки. Тренерский штаб понимает, над чем надо работать. Главное — это то, что команда смогла перестроиться по ходу чемпионата.

Ждем выхода травмированных, это придаст команде дополнительный импульс. Считаем, что ребята поверили в себя, и это главное. Не все так гладко, не все так быстро, как, может быть, мы рассчитывали, но думаю, что все будет нормально. Мы вчера разговаривали с Виктором Николаевичем [Козловым]. Он трезво оценивает текущее положение.

— По пятибалльной шкале на сколько оцените старт?

— На четверку. Хорошую, такую, которую можно маме показать.