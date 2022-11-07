Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Впереди только Газпром. Но там естественная монополия»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал победу команды над «Куньлунем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Уфимцы набрали 39 очков и поднялись на первое место в Восточной конференции.

«Не каждый день вторые в чемпионате. Впереди только Газпром. Но там естественная монополия», — написал Баширов в Telegram-канале.

Турнирную таблицу возглавляет СКА, который уже набрал 51 очко.