Генеральный директор "Салавата": "Нас ждет сразу шесть "зеленых дерби", но пресыщенности не будет"

Генеральный директор "Салавата Юлаева" Александр Курносов высказал свое мнение по поводу календаря КХЛ на следующий сезон.

– Календарь получился очень ритмичным, без рваных участков как это было, например, в прошлом сезоне, – отметил Курносов. – "Салават Юлаев" такое расписание устраивает, особенно с учетом нашего участия в Кубке Шпенглера. Например, вынесенный матч в Давосе против "Ак Барса" мы проведём аккурат перед началом швейцарского турнира – 23 декабря. Хорошо, что Континентальная хоккейная лига слышит наши пожелания. В этом регулярном чемпионате нас ждет сразу шесть "зеленых дерби", но, думаю, пресыщенности не будет. Для уфимских болельщиков так вообще ничего не изменится, ведь на "Уфа Арене" как было два матча против "Ак Барса", так и останется.

КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20

