Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

Марчинский — о работе в Узбекистане: «Представьте: на улице +50, а мы в хоккей играем»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» рассказал о тренерской карьере в Узбекистане.

— В Самарканде открывали школу с нуля, вместе с отцом. Тренировались в торговом центре, детишек собирали через детские садики. И собрали! Около 50 человек буквально за две недели. Просто распечатывали афиши, ходили по садикам, общались. Представьте: на улице +50, а мы в хоккей играем. Классный опыт. Пару месяцев я еще потренировал в Самарканде, потом уехал в отпуск в Нижнекамск. И дома позвонили из «Нефтехимика». Я быстро согласился на должность менеджера по селекции и больше не уезжал из города.

— Видите перспективы у хоккея в Узбекистане?

— Да. В Узбекистане перенимают опыт России, Канады, США. Хоккеем занимаются очень плотно. Приглашают не только тренеров, но и функционеров. В Узбекистане появилась юниорская сборная. И, опять же, в советское время в Узбекистане играла профессиональная команда «Бинокор». Хоккей здесь развивается не с нуля.

Хоккеисты &laquo;Нефтехимика&raquo;. Работал в Китае и Узбекистане, а теперь формирует клуб КХЛ. История самого молодого генменеджера лиги
Хоккей
ХК Нефтехимик
Читайте также
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Популярное видео
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спортивный директор «Нефтехимика» рассказал о нюансах работы тренера в Китае

Спортивный директор «Нефтехимика»: «В 30 лет Профака приехал бы сюда просто зарабатывать деньги»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 25 7 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 29 17 12 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 28 11 17 24
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Сал. Юлаев 28 18 10 38
4 Ак Барс 28 18 10 37
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 28 11 17 25
10 Лада 28 10 18 25
11 Барыс 30 9 21 21
12 Амур 30 6 24 15
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
27.11 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
27.11 19:00
Северсталь – Лада
 - : -
27.11 19:30
Сочи – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости