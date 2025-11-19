Сушко — об увольнении Кудашова: «Это не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» рассказал о причинах увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

— Зачем вы уволили Алексея Кудашова?

— Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич — хороший тренер. Я про это уже говорил и еще раз могу повторить. Понимаю, что сделан рискованный ход. Но мы решили, что на данном этапе нужна определенная встряска, и пошли по этому пути. Гру из «Трактора» тоже ушел.

— Но он сам отказался.

— Может быть. Я не присутствовал и говорить не могу. «Трактор» тоже идет пятым в конференции, но в прошлом году был в финале.

— Почему таким получился тайминг принятия решения? Для отставки Кудашова были более логичные моменты в прошлом.

— Это было не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось и принималось. Оно не было спонтанным. Я лично считаю, что Кудашов — отличный и системный тренер. Он пытается честно делать свою работу.

— Много говорилось о ваших конфликтах с Кудашовым по поводу игроков. Даже писали про причину — отказ подписать вашего сына Максима.

— Это диалог. Мы иногда разговаривали громко, но не было никакой агрессии. Положа руку на сердце, могу сказать, что все пожелания главного тренера по игрокам были исполнены. Мы всегда шли навстречу, понимали, что Кудашов так видит хоккей. Не скажу, что у нас была какая-то вражда. История про сына, которую придумали, пусть останется на совести тех, кто это написал. Даже не хочу это комментировать.

— Был ли у вас нервный и серьезный разговор в Казани после поражения от «Ак Барса»?

— Самое интересное, что я в Казани не был, но говорят, что у нас почему-то был серьезный разговор. Не знаю, откуда это берется и с какой целью это пишут. Я даже не созванивался с Алексеем Николаевичем после игры в Казани.