Генедиректор «Сибири» объяснил, почему команда не попала в плей-офф КХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о причинах непопадания команды в плей-офф в сезоне 2020/2021.

«Все решения по главному тренеру и генеральному директору находятся в компетенции попечительского совета. Он должен собраться где-то в середине апреля, если не будет каких-то экстренных тем. Именно тогда и стоит ожидать формальных подтверждений и направления движения. Но «Сибири» уже скоро будет 60 лет и клуб не может зависеть от каких-то конкретных людей — это серьёзная организация. Клуб продолжает жить и не может останавливаться. Он не может зависеть от главного тренера или генерального директора. Мне хочется верить, что профессиональный клуб создан и он живет», — сказал Фастовский.

Руководитель дал оценку выступлению команды в сезоне:

«Оценка за сезон определяется результатом. Все остальное — лирика. В спорте только итоговый результат определяет дальнейшую судьбу. Безусловно, нужно понимать причины такого результата. Для команды «Сибирь» итоги сезона неудовлетворительные, исходят из того, на что мы претендуем и какие задачи ставим. Другой оценки и быть не может.

В межсезонье команда шла по нарастающей и ничего не предвещало беды. Более того, мы даже выиграли турнир в Магнитогорске, чего давно не было. Все было абсолютно правильно, планомерно и четко шаг за шагом. И вот 24 августа произошел надлом, когда около 20 человек слегли с известной нам болезнью. Дальше выход из этого состояния у всех был разным. В итоге мы начали сезон не то, что не оптимальным составом, а совсем непонятным составом. Для нас потеря каждого игрока — это трагедия. У нас нет скамейки, где можно заменить первое звено каким-то другим. При этом в числе тех 20 человек были все иностранцы. Получилось, что все основные игроки слегли в один момент. Очень много очков мы раздарили на старте, а для нас принципиально важно начать регулярку успешно. Мы не та команда, которая в состоянии способна в середине и в конце сезона выдавать серии по 10 побед подряд, наверстываю упущенное. Все сезоны, которые «Сибирь» начинала слабо, она слабо и заканчивала", — заявил Фастовский.

Генеральный менеджер также отметил, что коронавирус сказался на выступлении команды в чемпионате.

«Все игроки выходили после болезни по-разному. К сожалению, наши основные исполнители «заметили» коронавирус. А два защитника основы вообще больше месяца пролежали в больнице. Финны месяц входили в сезон и их физическое состояние не могло прийти в норму — они даже не могли выдержать все три периода. У вратарей та же причина.

Где-то не повезло, где-то менеджеры и тренеры не смогли. Несмотря на все меры, ничего не помогло. Хотя были всплески во время сезона, когда казалось, что все вот-вот наладится и еще чуть-чуть и пойдет. Видимо нужно была удача, но везет сильнейшим.

А в процессе мы потеряли уверенность и были психологически подавлены. Мы готовились к совершенный другому сезону. И все предпосылки для этого были", — сказал генеральный менеджер.

(Иван Богун)