Гендиректор «Трактора»: «Шутку про пенсию Ковальчука обидной не считаю»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказал свое мнение по поводу того, что игроков «Авангарда» сравнили с курицами при объявлении состава в Челябинске. По его словам, троллить сильного соперника — абсолютно нормально.

— В этом сезоне у «Трактора» были медийные скандалы с «Металлургом» и «Авангардом». Зачем все эти лисы, едущие на «Ласточке» домой, и шутка про пенсионный возраст Ильи Ковальчука? Вы считаете это нормальной практикой?

— То, что мы пошутили над «Авангардом» — абсолютно нормально! Мы потроллили, наехали на сильного в хоккейном плане соперника, а не на аутсайдера с ворохом проблем. «Авангард», когда смеялся над «Трактором» в том году, заслуживал большего порицания от КХЛ. Тогда «Трактор» был в кризисе, в перестройке, на последних местах. А они публично шутят про то, что команда на дне...

Если уж говорить серьезно, «Трактор» — один из символов Челябинска. Но лига в тот раз отреагировала максимально позитивно, ретранслировав эту шутку по всем своим медийным каналам.

Я вообще во всем этом не вижу большой проблемы. Мы удовлетворили потребность болельщиков и реализовали активность с категорией «0+». Я всегда буду жить интересами наших болельщиков. Им этот контент зашел — значит, будем работать в этом направлении. Более того, шутка про пенсию Ильи Ковальчука — я вообще не считаю ее обидной. Как и слово «пенсионер».

Не хочется ассоциироваться только с этими маркетинговыми активностями. Мы в этом году реализовали ряд серьезных проектов: тот же ребрендинг, специальные акции и игровые комплекты «Хеллоуин» и «Доброшрифт», матч «Дорога Ярости» с «Автомобилистом»... Это все интересные решения нашей креативной команды.

— Говорили, что после шутки про «Ласточку» вы лично общались с директором «Магнитки» Сергеем Ласьковым и даже пришли к совместному решению по продвижению игр. Так ли это?

— С Сергеем Алексеевичем мы всегда на связи. Безусловно, ту ситуацию мы тоже обсудили. То, что лис уехал домой, — в этом вообще нет никакой проблемы.

С нашими соседями из «Металлурга» у нас большой потенциал в плане совместных маркетинговых активностей. Нас объединяет много моментов. У нас есть предложения, которые касаются следующего года. Это наши друзья, соседи, мы не хотим конфронтации. Но если у нас будут какие-то идеи, то будем их применять и в отношении «Металлурга».