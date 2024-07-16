Гендиректор «Трактора» Савин: «Наше предложение Кузнецову не уступает другим»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что клуб серьезно заинтересован в подписании форварда «Каролины» Евгения Кузнецова.
«Для «Трактора» вопрос его возвращения очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет. Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в «Тракторе», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
Гендиректор «Трактора» отметил, что в челябинском клубе готовы создать 32-летнему россиянину и его семье очень хорошие условия, в том числе финансовые.
«Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе», — добавил Савин.
Ранее появилась информация, что Кузнецов готов вернуться играть в Россию. Сообщалось, что он подпишет контракт со СКА на 4 года. Его соглашение с «Харрикейнз» рассчитано до конца сезона-2024/25.
Кузнецов выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», а в марте 2024-го форвард был обменян в «Каролину».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -