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Сегодня, 16:45

Гендиректор «Трактора» Савин объяснил смену игровой модели команды

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор челябинского «Трактора» в интервью «СЭ» объяснил перестановки в тренерском штабе команды.

Недавно «Трактор» обновил тренерский штаб. Почему решили пригласить Андрея Соколова и Игоря Ефимова?

— Мы считали, что тренерский штаб нуждался в усилении, и сделали замену ассистентов главного тренера. Андрей Соколов занимается обороной и меньшинством. Игорь Ефимов отвечает за атакующие действия команды.

— Других кандидатов рассматривали?

— Безусловно. Проходил полноценный отбор. Мы рассматривали плюсы и минусы каждого специалиста. В пользу Соколова повлияло то, что ранее он уже работал в штабе Анвара Гатиятулина. Соответственно, меньше времени уйдет на выстраивание деловой коммуникации. Очень важный аспект, который я бы отметил: Соколов брал на себя ответственность и отстаивал те или иные решения у главного тренера. Нам не хочется, чтобы новые тренеры только исполняли поручения главного тренера. Они нужны нам как самостоятельные боевые единицы для генерирования решений, которые помогут исправить нашу ситуацию.

— Вы сказали про Андрея Соколова. А Игорь Ефимов может внести противовес в штаб и выступить с новыми идеями, чтобы разнообразить атаку, чтобы форварды почувствовали больше свободы?

— Будет неправдой, если скажу, что у меня таких опасений нет. Мне бы хотелось, чтобы произошло то, что вы назвали. Мы уделили этому большое внимание и неоднократно проговаривали с Анваром Гатиятулиным. Игорь Ефимов заверил, что с его приходом в штаб эти изменения будут. Думаю, что сам Анвар Рафаилович заинтересован в изменениях. Наши цели совпадают. Глупо рассчитывать на другой результат, делая то же самое. Мы все заинтересованы в изменениях, в том числе главный тренер, поэтому, надеюсь, все пройдет оперативно.

«Трактор» занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 33 очками в 39 матчах.
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