Гендиректор «Трактора» рассказал о формировании состава команды на следующий сезон КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о формировании состава челябинского клуба на следующий сезон.

«Обязательно будут новые хоккеисты. В плей-офф не хватило духа команды, а его я связываю с недостатком опыта. Поэтому в селекционной работе мы будем делать акцент на духовитость игроков именно в матчах на вылет. Вес игр в плей-офф гораздо выше, чем в регулярном чемпионате.

У Виталия Абрамова заканчивается контракт с «Оттавой», и, конечно, он нам интересен. Я бы с удовольствием видел его в нашем клубе. Никите Гусеву, конечно, предложение пока не делали. Но игроки с большим потенциалом в «Тракторе» нужны.

Возвращения Антона Глинкина и Андрея Попова ждать не стоит. «Трактору» необходима новая свежая амбициозная кровь, которая способна приносить результат здесь и сейчас. Делать акцент на челябинских воспитанников мне бы не хотелось. Тем не менее, рынок в этом году очень непростой. Есть огромный дефицит игроков.

Возвращение Виталия Кравцова? У него контракт с «Рейнджерс». Я хочу, чтобы Виталий реализовал свой потенциал и стал полноценным игроком НХЛ. У него все для этого есть», — цитирует Савина сайт клуба болельщиков «Трактора».

В нынешнем чемпионате челябинцы смогли выйти в плей-офф, заняв пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, однако уступили «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4.