Вице-президент и генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф в разговоре с «СЭ» поделился подробностями проблем с вылетом в Шэнчжень на матчи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

— Судя по данным сайта Flightradar24, самолет с командой развернули в воздухе. Почему?

— Нам поменяли самолет, какие проблемы? Зачем вокруг этого столько разговоров. Все прошло абсолютно нормально. Не нужно заострять внимание на рабочих моментах, чтобы это играло нашим врагам на руку. Ничего сверхъестественного не произошло. Китайцы сработали неэффективно и своевременно не дали разрешения, при этом команда ждала — это, конечно, все плохо и непрофессионально. Игры будут, но просто мы вылетаем не сегодня, а завтра.

— Мы вспоминаем историю, как «Куньлунь» не попал на Кубок губернатора Челябинской области. Вы не видите закономерностей?

— (Смеется.) Было такое. Не думаю, что китайская сторона сделала это умышленно. Едва ли кто-то падет так низко, чтобы специально нас мурыжить и ослабить. Это слишком мелко. В хоккей играют настоящие мужчины, и вокруг хоккея тоже настоящие мужчины, хотя всякое бывает. С другой стороны, даже если так, значит — нас боятся.

— Коллеги из другого издания сообщали о каких-то поломках, из-за которых развернули самолет с «Трактором» на борту.

— В этот раз не было никаких поломок. Когда мы полетели в Хабаровск, загорелась лампочка и была замена борта. Нам пришлось ждать очень долго. Туда мы прилетели за полтора часа до матча. Форма с рейса приехала на стадион за 40 минут до начала матча. Конечно, это тоже сказалось, но, тем не менее, команда выстрелила и выиграла две игры.

— Значит, по дороге в Шэньчжень таких проблем не было?

— Нет, только с разрешением. Вы же знаете, что и «Салавату» дали его за пять минут.

— На самой арене проблемы возникали и у «Барыса» и у уфимцев. Чего ожидаете?

— Надо, чтобы лига отрегулировала эти вопросы. В первую очередь, нужно все решить со страной. Мы видели, что владелец «Куньлуня» переживал и предлагал нам различные варианты, на чем лететь — только билетов не было.

— Значит, главная проблема — юбилей компартии Китая?

— Да, коммунистическая партия КНР отмечает 70-летие, и по всей стране торжества. Все нормально будет, завтра улетим, я надеюсь, и достойно проведем тяжелый выезд. (Евгений Белоусов)