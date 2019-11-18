Гендиректор «Трактора» недоволен игрой вратарей команды

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф заявил, что слабая игра голкиперов клуба является самой большой проблемой команды в нынешнем сезоне.

— Мы бы хотели, чтобы наши вратари играли надежнее, это наша самая большая проблема. К примеру, в матче с «Металлургом», мы их перебросали, нанесли 38 бросков и забили два гола, а они забили пять, нанеся 20 бросков, — цитирует Вигофа ТАСС.

Команде сейчас тяжело, мы поменяли тренера, но ребятам еще нужно наигрываться. Тем более, что четыре ведущих нападающих находятся в лазарете. Эти три матча, в которых мы не одержали победы под руководством Владимира Юрзинова, надо понимать, кто был нашим соперником — «Ак Барс», «Металлург», «Автомобилист». Надо дать Юрзинову еще время, для этого мы его и пригласили, чтобы он справился — он готов работать под таким давлением, мы очень верим в него и в команду.

В 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» набрал 22 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Челябинска пропустила 78 шайб, что является худшим показателем на Востоке.