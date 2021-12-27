Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого в челябинский клуб перешел защитник Артем Блажиевский, а форвард Виталий Абрамов отправился в московскую команду.

«До старта плей-офф остается не так много времени и нам было важно закрыть позицию, требующую усиления — позицию защитника. Этим хоккеистом стал Артем Блажиевский — опытный, габаритный игрок обороны, обладатель Кубка Гагарина, имеющий большой опыт выступлений за сборную России.

Понятно, что в условиях рынка для обмена нужно было предоставить близкий актив. Им стал Виталий Абрамов, которому хочется сказать огромное спасибо за хорошую игру, неравнодушие и профессионализм в выступлениях за «Трактор», — цитирует Савина сайт «Трактора».